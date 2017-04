Koeman ergert zich aan Klopp: Voetbal is mannensport

Everton-coach Ronald Koeman vond na afloop van de wedstrijd tegen Liverpool (3-1 verlies) het gedrag van zijn collega Jürgen Klopp niet netjes. Wel was hij te spreken over zijn team.

Op de persconferentie zei Koeman dat hij het gedrag van de Duitser tijdens het duel niet kon waarderen. Na een tackle van Ross Barkley sprong de gehele Liverpool-bank op. ,,Ze zijn gek, er was niet eens een verzorger nodig op het veld", aldus de Nederlander. ,,Ik heb ook wat tackles van Lucas gezien, maar wij maken er geen show van zoals op de Liverpool-bank gebeurde. Wij zijn anders. Ik hou niet van coaches die tegen de scheidsrechters en grensrechters schreeuwen en er een enorme show van maken bij tackles. Het is een mannensport. Het was een stevige maar faire wedstrijd."

Over het spel van zijn team in de Merseyside-derby was de oud-coach onder meer van Ajax, PSV en Feyenoord wel te spreken. ,,Ik ben trots, echt trots op mijn team, op hoe we hebben gespeeld en op hoe moeilijk we het Liverpool hebben gemaakt. Maar in het algemeen komt ons optreden niet overeen met het uiteindelijke resultaat. We hebben te makkelijk de tweede en derde treffer geïncasseerd. We werden afgestraft."

