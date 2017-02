Koeman hoopt dat oud-club Southampton finale verliest

''Het is waar dat we hulp nodig hebben van de clubs die de bekers winnen. Niet alleen de League Cup, maar ook de FA Cup. Daarom hoop ik dat United de League Cup wint en een van de clubs uit de top vier de FA Cup. Dan is het mogelijk dat de zevende plek in de Premier League genoeg is voor een plek in de kwalificaties voor de Europa League'', lichtte Koeman toe.