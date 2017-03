Koeman: Iedereen houdt van Lukaku

Lukaku voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar 21 treffers, waarmee hij topscorer van de Premier League is.

,,Iedereen houdt van 'Rom', hij is een echte topspeler'', zei Koeman. ,,Dat liet hij weer zien. Als tegenstander kan je hem misschien 85 minuten afstoppen, maar als je één foutje maakt, slaat hij gelijk toe. Hij was tot de laatste seconde scherp en besliste daarmee de wedstrijd.''

Het is niet voor niets dat Everton van Lukaku de best betaalde speler ooit bij de club wil maken. De 23-jarige spits heeft het aanbod om zijn contract te verlengen echter afgeslagen. In een kritisch interview liet Lukaku deze week blijken ambitie te missen bij de 'Toffees'.

Koeman sprak Lukaku aan op diens kritische uitlatingen, maar legde zijn spits verder geen straf op. De manager legt zich niet zomaar neer bij een vertrek in de zomer van de 'Rode Duivel'. ,,Natuurlijk willen we onze beste spelers graag behouden, we gaan met ons project namelijk de goede kant op. Dan verkoop je je beste spelers niet.''