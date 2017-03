Koeman not amused met uitspraken Lukaku

Hoewel het er lang op leek dat hij bij zou tekenen, liet Lukaku Everton dinsdag weten niet in te gaan op een nieuwe aanbieding van de club. ,,We hadden een paar goede spelers kunnen aantrekken, maar de club heeft dat nagelaten", zei de Belg later tegen The Guardian. ,,Jammer, want ik wil prijzen winnen."



Koeman baalt van de verwijten van Lukaku. ,,Natuurlijk ben ik niet blij met dat interview", reageerde de trainer op de persconferentie in aanloop naar het duel van zaterdag met Hull City. ,,Als Everton geen ambitieuze club was, zou ik hier niet de manager zijn."



,,Als een speler zijn interesse in de club verliest, dan zal hij niet spelen", dreigde Koeman. ,,Maar zijn gedrag is, op die uitspraken na, goed en hij speelt gewoon zaterdag. Het team heeft Rom nodig.''



Zaakwaarnemer Mino Raiola liet eerder nog weten dat Lukaku '99,9 procent zeker' bij Everton blijft. Voor de topscorer van de Premier League lag een aanbieding klaar waarmee hij de best betaalde speler uit de geschiedenis van The Toffees zou worden.