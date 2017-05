Koeman op de tribune bij Málaga voor Sandro Ramirez

Koeman was samen met Everton-hoofdscout Steve Walsh afgereisd naar het zuiden van Spanje, waar Málaga gisteravond met 3-0 won van Celta de Vigo. Sandro Ramirez maakte in blessuretijd de derde goal van de avond. De 21-jarige aanvaller staat dit seizoen op 14 goals in 28 wedstrijden in La Liga.

Transfervrij

Málaga nam Ramirez vorig jaar transfervrij over van FC Barcelona, waar hij vanaf zijn veertiende speelde. Ramirez werd geboren in Las Palmas en maakte in 2009 de overstap naar La Masia, de befaamde jeugdopleiding van FC Barcelona. Ramirez maakte zijn debuut op 31 augustus 2014, maar kwam in twee seizoenen bij Barcelona uiteindelijk niet verder dan 7 goals in 32 wedstrijden.



Bij Málaga, waar Ramirez nog tot medio 2019 onder contract staat, toont hij dit seizoen zijn kwaliteiten. Zo was Ramirez vorige maand in La Rosaleda ook trefzeker tijdens de 2-0 overwinning op zijn oude club. Ramirez heeft in zijn contract bij Málaga, de huidige nummer 11 in La Liga, een clausule dat hij bij een bod van 6 miljoen euro moet worden verkocht. Ook de Spaanse topclubs Villarreal en Sevilla hebben interesse in Ramirez.



Koeman staat momenteel op een zevende plaats met Everton en is al zeker van een plek in de Europa League volgend seizoen.