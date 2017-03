Koeman: We gaan Coleman hier doorheen helpen

Impey wint rit, Valverde heeft zege Catalonië voor het grijpen

17:49 Daryl Impey heeft de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. In een etappe met een opvallend wedstrijdverloop was de Zuid-Afrikaan van ORICA-Scott de snelste in de sprint van een uitgedunde groep. Alejandro Valverde zag zijn grootste concurrent wegvallen, hem lijkt de eindzege nu niet meer te kunnen ontgaan.