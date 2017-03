Koeman wil einde maken aan zegereeks Liverpool in Merseyside-derby

27 september 1999 om precies te zijn. Dat was de laatste keer dat Everton won op Anfield, slechts 800 meter verwijderd van het eigen Goodison Park. Kevin Campbell maakte namens The Toffees de winnende goal, terwijl bij Liverpool doelman Sander Westerveld en een jonge Steven Gerrard een directe rode kaart kregen. Sindsdien is de korte trip door Stanley Park uitgegroeid tot een martelgang voor de trouwe Everton-fans. Met bekerduels meegerekend werd het daarna nog wel acht keer gelijk, negen keer won Liverpool de Merseyside-derby in eigen stadion. Vorig jaar werd het zelfs 4-0 voor The Reds, net als in 2014. De laatste overwinning van Everton op Liverpool in eigen stadion is ook alweer even geleden: 17 oktober 2010. Mikel Arteta en Tim Cahill zorgden destijds voor een 2-0 overwinning. Sindsdien waren er in totaal zeven gelijke spelen en zes 'rode' zeges. De heenwedstrijd op Goodison Park op 19 december 2016 eindigde in 0-1, door een goal van Sadio Mané diep in blessuretijd. Over de hele geschiedenis van de derby, die in 1894 voor het eerst werd gespeeld, slaat de balans ook rood uit: Liverpool won 90 keer, tegenover 66 zeges voor Everton. 71 keer werd het gelijk.

Volledig scherm De 18-jarige middenvelder Tom Davies van Everton, zoals altijd spelend met afgezakte kousen. 

Waaruit kan Everton dan nog vertrouwen putten richting de derby? Nou, sinds de verloren derby op Goodison Park in december zijn de prestaties van het team van Koeman uitstekend: negen overwinningen, twee gelijke spelen en één verliespartij. Dat was met 3-2 uit bij Tottenham Hotspur, op zich geen schande. Vooral de 4-0 overwinning op Manchester City half januari maakte grote indruk. De Spaanse doelman Joel Robles presteert uitstekend sinds hij na de verloren derby in december, waarin Maarten Stekelenburg geblesseerd uitviel, het doel van Everton verdedigt. Voor hem staat onder leiding van Welshman Ashley Williams een solide verdediging. Op het middenveld heeft Koeman zelfs luxeproblemen. Hij beschikt met Gareth Barry en Idrissa Gueye over twee betrouwbare krachtpatsers, maar de meest opvallende speler van de afgelopen maanden is Tom Davies. Pas 18 jaar, maar spelend met de bravoure en beheersing van een routinier. Een local lad en een echte Toffee bovendien, zoals ook spelmaker Ross Barkley (23) is.

Voor dat hechte blok staat de grote ster van het huidige Everton: Romelu Lukaku. De Belgische spits is nog altijd pas 23 jaar, maar staat in zijn clubloopbaan al op 141 goals in 308 duels. Lukaku begint aan de wedstrijd als topscorer van de Premier League met 21 treffers, zijn hoogste aantal in een seizoen tot nu toe. Zijn contract bij Everton loopt nog tot medio 2019, maar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola doet er alles aan om onrust te zaaien en een transfer te forceren. Sinds de komst van grootaandeelhouder Farhad Moshiri heeft Everton echter ambitieuze plannen, getuige ook de plannen voor de bouw van een nieuw stadion, die gisteren werden goedgekeurd door de gemeente van Liverpool. Een vertrek van Lukaku past zeker niet in die ambities en dus zal Everton komende zomer zeker 90 miljoen euro vragen voor de Belg, zo schrijven Engelse media. Ook een vertrek van Koeman is allerminst wenselijk, maar de trainersvacature bij FC Barcelona staat nog steeds open. Het blijft voorlopig echter de vraag of Koeman op het kandidatenlijstje staat in Camp Nou. Koeman heeft in ieder geval weer durf en vertrouwen teruggebracht bij Everton. ,,Ik hoorde dat Everton de laatste twee seizoenen een beetje bang was om tegen Liverpool te spelen. Daar begrijp ik niks van," sprak Koeman vandaag op zijn persconferentie.



Slecht nieuws voor Everton in aanloop naar de derby zijn de blessures voor rechtsback Seamus Coleman en de linksbenige centrumverdediger Ramiro Funes Mori. Coleman brak vorige week zijn been op twee plaatsen tijdens Ierland - Wales (0-0), terwijl Funes Mori een meniscusblessure opliep tijdens Bolivia - Argentinië (2-0). Zij zullen dit seizoen beiden niet meer in actie komen. Koeman zal morgen waarschijnlijk een beroep doen op de talentvolle Mason Holgate als rechtsback en de ervaren Phil Jagielka naast Ashley Williams in het hart van de verdediging. Op het middenveld zullen de Fransman Morgan Schneiderlin en de Ier James McCarthy vanwege blessures ontbreken.

Liverpool herpakt zich na winterdip

Volledig scherm Jürgen Klopp. 

Dan naar de thuisploeg van vanmiddag, Liverpool Football Club. De mannen van Jürgen Klopp begonnen uitstekend aan het seizoen, maar zijn in 2017 flink weggezakt op de ranglijst. Liverpool begint aan de derby als nummer vier in de Premier League met 56 punten, nog maar zes punten meer dan Everton. Van de eerste tien wedstrijden dit jaar won Liverpool er slechts één: uit bij Plymouth Argyle (0-1) in een return van de FA Cup. Een ronde later werd Liverpool echter thuis uitgeschakeld door Wolverhampton Wanderers (1-2) en in de League Cup was Southampton over twee duels te sterk. Aanvallend en frivool is het spel van Liverpool onder Klopp bijna altijd, maar ook de Duitser heeft nog geen bepaalde mate van constantheid naar Anfield kunnen brengen. Dit was ook onder zijn voorganger Brendan Rodgers een groot probleem.



De laatste weken krabbelt Liverpool echter weer op. Vooral de prestaties in thuisduels tegen de grote clubs zijn goed. Op Anfield, waar na de verbouwing plaats is voor 54.000 fans, werd de afgelopen weken gewonnen van Arsenal (3-1) en Tottenham Hotspur (2-0). Liverpool zal tegen Everton opnieuw willen winnen. Voor de supporters, maar ook omdat iedere misstap kan betekenen dat een plek in de Champions League steeds lastiger zal worden. Manchester United en Arsenal hijgen Liverpool in de nek en bij winst komt ook Everton in de buurt. Dat zal Liverpool ten koste van alles willen voorkomen.

Eén ding is in ieder geval zeker: de Merseyside-derby staat altijd garant voor spektakel en vuurwerk. Slecht voetbal wordt geaccepteerd, je been terugtrekken niet. Het resultaat hiervan: met 21 rode kaarten is dit het affiche met de meeste rode kaarten in de Premier League (sinds 1992). Om 13.30 uur mogen de spelers weer los in de 'friendly derby', zoals de Merseyside-derby ook vaak wordt genoemd. De supporters van Liverpool en Everton hebben, mede vanwege de steun na de Hillsborough-ramp in 1989 al jarenlang een hechte band, maar rond de derby komt de rivaliteit altijd weer naar boven. Agressief en gemeen wordt het nooit, al is het maar omdat vrijwel alle families verdeeld zijn in blauw en rood, maar het winnen van de derby is altijd goed voor het humeur.



Koeman kan vanmiddag met zijn ploeg een einde maken aan een jarenlange vloek op Anfield. Bij een overwinning op Anfield zal hij definitief de harten van de Everton-fans veroveren.

Weetjes over de Merseyside-derby

- Meeste derby's gespeeld: Neville Southall (Everton, 41)

- Meeste goals in de derby: Ian Rush (Liverpool, 25)

- Meeste toeschouwers: 78.599 op Goodison Park op 18 september 1948

- Langste ongeslagen reeks in derby: Everton (14 wedstrijden, van 194/42 tot 1951/52)