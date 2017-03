Kopenhagen kreeg laatste tegengoal tijdens Spelen

• Ajax trof FC Kopenhagen vier keer eerder. In het seizoen 2001/2002 won FC Kopenhagen in de tweede ronde van de UEFA Cup na een 0-0 in Amsterdam de return in Kopenhagen met 1-0 door een goal van Niclas Jensen. In de zomer van 2006 speelden de clubs tegen elkaar voor een plek in de Champions League. Ajax won het heenduel in Kopenhagen met 1-2 (twee goals van Klaas-Jan Huntelaar), maar de return in Amsterdam eindigde in 0-2 door een goal van Michael Silberbauer (ex-FC Utrecht) en een eigen goal van Thomas Vermaelen.