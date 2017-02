Kovac heeft spijt van term 'schoppersploeg'

Nadat aanvaller Haris Seferovic zaterdag rood had gekregen in het duel met Hertha BSC had Kovac zijn eigen ploeg 'schoppersploeg nummer één in Duitsland' genoemd.

Twee dagen later nam de trainer die woorden terug. ,,Dat was niet serieus bedoeld, het was een vorm van zelfspot. Want mijn ploeg wordt in een hoek gezet waar ze niet thuishoort." Met slechts twee van de recente zes rode kaarten was Kovac het eens. ,,Ik baal ervan dat ik steeds weer over ditzelfde onderwerp moet praten."