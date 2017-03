Kuipers en Makkelie fluiten Europa League-duels

Lorenzo Burnet: Dit is een verlossing

7:08 NIJMEGEN - NEC nam Lorenzo Burnet in januari op huurbasis over van Slovan Bratislava. Zondag debuteerde de 26-jarige linksback bij de Nijmeegse club. In het duel met Heracles Almelo (3-1) mocht hij al voor rust André Fomitschow vervangen.