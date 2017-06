Kvitova pakt maand na comeback titel in Birmingham

Kvitova maakte een maand geleden op Roland Garros haar rentree, nadat de tweevoudig winnares van Wimbledon eind vorig jaar in haar huis was overvallen en door messteken verwondingen aan haar hand had opgelopen.



De tennisster uit Tsjechië werd op het gravel in Parijs in de tweede ronde uitgeschakeld, maar op haar favoriete ondergrond gras had Kvitova deze week wel de smaak te pakken. De huidige nummer zestien van de wereld, die met een wildcard meedeed aan de Aegon Classic in Birmingham, vierde vandaag haar twintigste WTA-titel.



,,Ik hou van finales op gras'', zei Kvitova met een brede glimlach. De Tsjechische, die in 2011 en 2014 de beste was op het 'heilige' gras van Wimbledon, toonde in Birmingham aan dat er bij het komende grandslamtoernooi al weer rekening met haar moet worden gehouden. Kvitova stond dit seizoen lang aan de kant, het resultaat van een brute overval in haar appartement in de Tsjechische stad Prostejov. Een operatie van vier uur was nodig om de verwondingen aan de pezen en zenuwen van haar linkerhand te repareren. Het gevoel keerde weer helemaal terug en een half jaar later kon Kvitova al weer een titel vieren.



Na het winnende punt, een ace, liep ze een tijdje vol ongeloof over het gras van Birmingham. Kvitova zwaaide naar het publiek en viel daarna haar coaches in de armen. ,,Dit was een geweldige week. Vanaf de eerste slagen die ik hier op het gras deed, voelde het al goed. Ik vind het niet erg dat Wimbledon binnenkort begint'', zei de Tsjechische.