'Laat kraamklinieken over negen maanden maar extra verpleegsters inhuren'

Door: Edwin Winkels

De kranten zeggen van wel: ‘Helden,’ ‘Jullie zijn legendes,’ ‘Subliem’ koppen die vandaag groot op de voorpagina’s, met de euforische foto’s van FC Barcelona, dat het onmogelijke had gedaan: winnen met 6-1 van Paris Saint-Germain, de blamerende 4-0 nederlaag van de heenwedstrijd naar de vergetelheid schietend en als een van de favorieten naar de kwartfinales van de Champions League.

,,Laat de kraamklinieken over negen maanden maar extra verpleegsters inhuren, want vannacht zullen veel mensen de liefde bedrijven,” grapte verdediger Piqué. Zijn eigen vrouw, zangeres Shakira, was één van de velen die video’s vol uitzinnig juichende, zelfs huilende supporters twitterde. Anderen hadden minder geluk: ,,Dit is de laatste keer dat ik in de 86ste minuut het stadion verlaat. Eén goal zag ik nog op de trappen, de twee anderen in een bar,” twitterde er één.

Subliem

Volledig scherm © EPA Want vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd was het nog 3-1 voor Barça. Spits Cavani van PSG had bij een 3-0 stand met een knalhard schot een einde gemaakt aan de hoop van de meeste Barça-supporters; 4-0 leek haalbaar, 6-1 niet meer. Ook de spelers hadden er moeite mee: ,,We zaten even in een dip door die goal,” erkende Neymar, één van de grote helden van de avond, de beste van de krankzinnige wedstrijd.



Hij was het die uit een sublieme vrije trap de 4-1 scoorde, vlak voor tijd. In blessuretijd nam de Braziliaan ook de verantwoordelijkheid om een onterecht toegekende strafschop te nemen: 5-1. En toen de 94ste en laatste minuut bijna voorbij was, lepelde hij de bal geduldig en perfect in het strafschopgebied, waar invaller Sergi Roberto die bal direct vanuit de lucht achter de verbijsterde doelman Trapp volleerde.

,,Neymar riep steeds tegen me: ren het strafschopgebied in! En dat deed ik. Met alles wat ik had probeerde ik de bal te bereiken,” zei de gelukkige Catalaan, die gisteren voor het invallen zoals altijd door coach Luis Enrique werd geplaagd: ,,Jij scoort nog geen doelpunt in de regenboog.”

Het leek vooraf hoop tegen beter weten in, die ‘remuntada’ tegen Paris SG. Nooit eerder in Europa had een ploeg een 4-0 achterstand goedgemaakt. ,,Ook wijzelf waren direct na de nederlaag in Parijs somber, maar in de laatste weken groeide het vertrouwen,” vertelde Neymar. ,,Sinds een week had ik ongelooflijk veel zin dit duel te spelen.” Zelf twitterde hij vooraf: ,,Al is er maar één procent kans, wij hebben 99% geloof.”

Beloning

En dat geloof werd beloond. Niemand, vanzelfsprekend niemand had het erover dat de Duitse scheidsrechter Aytekin misschien net zo onder de indruk van het kolkende Camp Nou was geweest als de Parijzenaars. De arbiter kende Barça twee twijfelachtigte strafschoppen toe, de tegenstanders waren geen moment de schim van drie weken geleden. Trainer Emery kwam met een defensieve opstelling, die hem fataal werd. ,,De beslissingen van de scheidsrechter hebben ons benadeeld, maar in de slotminuten hebben we de wedstrijd zelf verloren,” treurde Emery.

Bijna nooit eerder hadden de 96.000 toeschouwers zoveel lawaai gemaakt, zeker niet in die slotminuten. Op die enkeling na was iedereen was blijven zitten, of staan, ondanks dat de 3-1 nauwelijks hoop meer gaf. De presentator van het populaire sportprogramma Chiringuitos begon zijn uitzending om half elf met de nu al historische woorden: ,,Het heeft niet zo kunnen zijn, Barça ligt eruit.” Maar Barça bleef vechten, tot de laatste snik. En verbijsterde zichzelf, de eigen supporters, die presentator, de hele voetbalwereld.