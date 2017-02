Lallana grootverdiener bij Liverpool met nieuw contract

Lallana werd in de zomer van 2014 voor 31 miljoen euro overgenomen van Southampton, waar hij acht seizoenen speelde. De tweebenige middenvelder staat inmiddels op 20 treffers in 109 wedstrijden voor The Reds. Dit seizoen scoorde hij al zeven keer voor Liverpool, dat momenteel vijfde staat in de Premier League.



Lallana speelde tot op heden 29 interlands voor de nationale ploeg van Engeland, waarin hij drie keer scoorde. Lallana groeide op in St. Albans, in de buurt van Liverpool. Hij was in zijn jeugdjaren supporter van Everton, de rivaal van Liverpool. Zijn opa aan de vaderskant is Spaans, vandaar zijn opvallende achternaam.