Landskampioen Benfica pakt ook de beker

De Groot: ‘Ik ben me­de­ver­ant­woor­de­lijk voor degradatie’

28 mei NIJMEGEN - In zijn vierde periode als interim-trainer van NEC degradeerde Ron de Groot zondag met de Nijmeegse club naar de eerste divisie. ,,Dit is voor mij de grootste teleurstelling als hoofdtrainer’’, zei de 57-jarige coach en clubman. ,,Dit is zo zuur voor de supporters. Als je ziet dat ze na de wedstrijd toch applaudisseren, dat zegt wel wat denk ik.’’