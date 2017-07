Las Palmas hevelt trainer Márquez over naar hoofdmacht

Pasveer onderhandelt met Vitesse

13:22 EINDHOVEN/ARNHEM – Vitesse is in onderhandeling met Remko Pasveer. De Arnhemse club wil de tweede doelman van PSV aan zich binden. De keeper komt vooralsnog naast Eloy Room. Van een aanstaand vertrek van de international van Curaçao is momenteel geen sprake, stelt de leiding van de Gelderse eredivisionist.