Laura Siegemund wint nu wél thuisfinale in Stuttgart

De partij werd pas spannend in de laatste set. Toen gingen beide tennissters beter spelen en kreeg de Zuid-Duitse stad een eindstrijd van niveau. In de tiebreak die volgde wist Siegemund het verschil te maken.



De 29-jarige Duitse, die vorig jaar de finale in Stuttgart verloor, had de eer van haar land hoog te houden na de vroege aftocht van Angelique Kerber, die eerder deze week door Mladenovic was verslagen. Kerber had het toernooi de afgelopen twee jaar gewonnen.



Voor Siegemund is het haar tweede toernooizege, na haar WTA-titel in het Zweedse Bastad (2016).