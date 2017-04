Leicester-coach: Voor deze uitslag had ik getekend

,,Een 1-0 nederlaag, ik denk dat we daar vooraf voor hadden getekend", zegt de vervanger van de ontslagen Claudio Ranieri bij het Engelse BT Sport. ,,We hadden natuurlijk graag een uitdoelpunt gemaakt, maar dat is heel moeilijk tegen een ploeg als Madrid. Na vanavond zijn we gelukkig nog steeds springlevend.

Penalty

Het enige doelpunt van de wedstrijd was op zijn zachtst gezegd omstreden. Antoine Griezmann versierde een penalty door binnen het strafschopgebied te vallen, terwijl de overtreding er net buiten werd gemaakt.

,,Dat was een sleutelmoment", vond Shakespeare. ,,Dat moet de scheidsrechter beter oplossen en niet zomaar gaan gokken. Het is niet makkelijk voor een scheidsrechter, maar bij zulke cruciale beslissingen mag je niet fout zitten. Het was gewoon een vrije trap buiten het strafschopgebied."