Leicester stijgt zonder Ranieri naar 15de plaats

Jamie Vardy opende na een klein halfuur spelen de score. Het was de eerste competitietreffer voor Leicester sinds oudjaar. Vardy was na een uur spelen ook goed voor de 3-0 . In de eerste helft zorgde Danny Drinkwater al voor een ruimere voorsprong van de thuisploeg. Philippe Coutinho maakte het in de 68ste minuut nog even spannend, maar verder kwam Liverpool niet.



Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee bij Liverpool, dat na een slechte start in het nieuwe jaar is afgezakt naar de vijfde plaats in de Premier League en de aansluiting met koploper Chelsea inmiddels heeft zien oplopen tot veertien punten.