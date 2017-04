Leipzig doet goede zaken om plek in Champions League

Kuyt in voetsporen Kieft met jubileumgoal

22:03 Dirk Kuyt heeft weer een mijlpaal bereikt. De 36-jarige aanvoerder van Feyenoord maakte in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles zijn 150ste doelpunt in de eredivisie. Het betekende zijn 99ste in het shirt van de Rotterdamse club, de eerste 51 maakte Kuijt voor FC Utrecht.