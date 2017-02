Leipzig steviger op tweede plaats in Bundesliga

Ronde van de Algarve prooi voor Roglic van LottoNL-Jumbo

17:57 Primoz Roglic van LottoNL-Jumbo heeft het eindklassement in de Ronde van de Algarve op zijn naam geschreven. De leidende positie van de Sloveense kopman van de Nederlandse ploeg kwam in de etappe van Loulé naar Malhão over 179 kilometer niet meer in gevaar.