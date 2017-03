Leipzig-topschutter Werner scheurt spier bij interlanddebuut

‘Ik zie wel voor welke plaats ik moet vechten’

10:26 Vooruitkijkend naar de eerste race van het jaar wil iedereen van Max Verstappen weten waar Red Bull toe in staat is, maar de Limburger durft er in Melbourne nauwelijks iets over te zeggen. ,,Wat ik wel weet, is dat we zeker nog wat in te halen hebben.’’