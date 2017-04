Levante al na een jaar terug in Primera Division

Levante eindigde vorig seizoen als hekkensluiter in de competitie en degradeerde na zes seizoenen op het hoogste niveau. In de tweede divisie is de club dit seizoen heer en meester. Zo heeft de ploeg vijftien punten meer dan nummer twee Girona en volgen Getafe en Tenerife op een achterstand van respectievelijk 19 en 22 punten. Met nog zes wedstrijden te spelen is de achterstand van de nummer drie en vier niet meer in te halen.