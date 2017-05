Leverkusen neemt afscheid van coach Korkut

Nadal zonder moeite langs Djokovic in Madrid

18:23 Rafael Nadal is zaterdag een stap dichter bij zijn vijfde titel bij het masterstoernooi in Madrid gekomen. De Spaanse gravelspecialist rekende in de halve finale eenvoudig af met titelverdediger Novak Djokovic. Hij had twee sets nodig om de Servische nummer twee van de wereld te verslaan: 6-2 6-4. De twee profs stonden voor de vijftigste keer in hun loopbaan tegenover elkaar.