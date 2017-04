Liefhebbers kijken uit naar weergaloze sportzondag

Vanaf half drie wordt het ingewikkeld. Of, zoals wij sportliefhebbers het graag noemen, een uitdaging. Dan zullen de ervaren bankzappers zich moeten onderscheiden van de groentjes, want om half drie wordt er in de Arena afgetrapt bij Ajax - Feyenoord. De wedstrijd van het jaar is dat. Als Ajax wint, wordt de titelrace nog spannend. Als Feyenoord wint, gaan de Rotterdammers voor het eerst sinds 1999 weer landskampioen worden. En dat is nogal een dingetje, daar in die fraaie havenstad.



Verlies echter niet het wielrennen uit het oog. Tegen de tijd dat Björn Kuipers voor het eindsignaal fluit in Amsterdam, is in Vlaanderen de beslissende slag namelijk al geweest. Een tweede tv naar de woonkamer zeulen is een optie, hoewel een tablet of laptop ook wonderen kan doen. Of je moet, zoals gezegd, een ervaren zapper zijn. Dat kan ook. Zodra er een blessurebehandeling is in de Arena, snel schakelen naar de Ronde van Vlaanderen. En als daar de renners even de benen stilhouden - hup - terug naar de Klassieker.