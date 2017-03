Lincoln maakt na nederlaag kleedkamer bij Arsenal schoon

Bij Arsenal waren ze zaterdag verbijsterd toen men bij Lincoln om een vacuümzuiger vroegen. Coach Danny Cowley zegt dat het niets bijzonders was. ,,Wij maken altijd de kleedkamer schoon - waar we ook naartoe gaan. De All Blacks (Nieuw-Zeelands rugbyteam, red.) noemen het ‘sweep the decks’ en als het goed genoeg is voor hen, is dat het ook voor ons. Wij laten altijd de kleedkamer achter zoals we hem vonden.’’