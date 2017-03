'Lisbon Lion' Tommy Gemmell (73) overleden

Tommy Gemmell speelde van 1961 tot 1971 voor Celtic. Hij scoorde als linksback in twee verschillende finales van de Europa Cup I. In 1967 maakte hij in Lissabon de 1-1 tegen Internazionale, waarna Celtic met 2-1 won. Gemmell groeide daardoor uit tot een van de Lisbon Lions, die tot op de dag van vandaag een heldenstatus hebben bij de fans van Celtic. Gemmell scoorde in 1970 ook in de Europa Cup I-finale tegen Feyenoord in San Siro, Milaan. Gemmell bracht Celtic na een halfuur spelen op voorsprong, maar goals van Rinus Israël ('32) en Ove Kindvall ('116) zorgden ervoor dat Feyenoord de eerste Nederlandse club werd die een Europese prijs won.



Gemmell speelde in totaal 418 duels voor Celtic, waarin hij 64 keer scoorde. Hij scoorde 34 van de 37 penalty's die hij nam voor Celtic. In 1971 vertrok hij naar Nottingham Forest. Later kwam hij ook nog uit voor Dundee FC, waar hij ook nog trainer was.