LIVE: Chili moet in de achtervolging op Duitsland

Shkodran Mustafi keert voor de finale van de Confederations Cup terug in het basiselftal van Duitsland. De verdediger van Arsenal was de laatste twee duels bij het toernooi in Rusland wisselspeler, maar in de eindstrijd tegen Chili kiest bondscoach Joachim Löw weer voor Mustafi.



Duitsland en Chili speelden in de groepsfase met 1-1 gelijk. In vergelijking met dat duel speelt Duitsland nu, op papier, aanvallender. Lars Stindl krijgt voorin steun van Timo Werner. Ajacied Amin Younes begint op de reservebank.