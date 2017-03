LIVE: Mbappé helpt Monaco aan de snelle voorsprong

Bij Monaco ontbreekt spits Radamel Falcao. De Colombiaan liep tegen Bordeaux een heupblessure op. Falco, die twee keer scoorde in Manchester en ook een strafschop miste, zat aanvankelijk wel bij de selectie. Valère Germain is zijn vervanger tegen City.



Monaco mist verder de geblesseerden Gabriel Boschilia en Guido Carrillo. Kamil Glik is geschorst. De Braziliaanse verdediger Jemerson is na een schorsing juist weer beschikbaar en neemt de plek van Glik over.