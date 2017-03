LIVE: Oranje krijgt direct een enorme dreun te verwerken

Blind noemt het tegenover de NOS een 'pittige beslissing' om voor de onervaren De Ligt in de verdediging te kiezen. ,,Maar je bent in eerste instantie verdediger, en daar heb ik vertrouwen in bij De Ligt.'' Daarnaast geeft Blind de voorkeur aan een rechtsbenige verdediger naast de linksbenige Martins Indi. En Wesley Hoedt, de andere optie, is ook linksbenig.

De opdracht voor Danny Blind en zijn mannen is glashelder. Winnen. Alles minder dan drie punten in Sofia betekent dat Oranje een buitengewoon lastig jaar tegemoet gaat. En dat jaar zou zomaar kunnen uitmonden in frustrerende plek aan de zijlijn wanneer er op 1 december in het Kremlin wordt geloot voor het WK 2018.



Voor de tweede maal op rij een eindtoernooi missen...het zou voor de Nederlandse voetbalfan nauwelijks te verkroppen zijn. Maar goed, zo ver is het nog lang niet. De verwachting is toch wel dat Oranje vrij weinig moeite gaat hebben met de nummer 71 van de FIFA-ranking.



Natuurlijk, bondscoach Blind kent met name in de defensie wat personele problemen. Maar het middenveld en de voorhoede van het Nederlands Elftal vertonen kenmerken van klasse, ervaring en dynamiek. In het Vasil Levski Stadion zal vanaf 20.45 uur blijken of deze kwaliteiten er ook uit komen.