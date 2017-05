LIVE: Rust in Stockholm, openbaar vervoer Amsterdam ontregeld

De Groot: Eerste wedstrijd is cruciaal

21:46 Hoe groot is de kans dat NEC in de finale van de nacompetitie wint van NAC en in de eredivisie blijft? ,,De eerste wedstrijd is heel belangrijk’’, zegt interim-trainer Ron de Groot aan de vooravond van het eerste duel, donderdag in Breda. ,,We moeten proberen een goal te maken daar. We zullen voor de winst spelen.’’