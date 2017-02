LIVE: Ziyech ziet schuiver op de paal belanden

Volgens trainer Peter Bosz heeft Ajax in de aanloop naar de Europese return tegen Legia Warschau van vanavond niet speciaal getraind op het nemen van strafschoppen. ,,We gaan ervoor zorgen dat we het karwei voor die tijd hebben afgemaakt'', liet hij gisteren tijdens zijn voorbeschouwing fijntjes weten. Afgelopen zondag miste aanvoerder Davy Klaassen in de gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse (0-1) nog van elf meter.



Ajax hield Legia Warschau vorige week donderdag in Polen op 0-0. Verdediger Daley Sinkgraven raakte in dat duel geblesseerd aan een enkel en miste daardoor het duel met Vitesse. De thuiswedstrijd tegen de Poolse kampioen komt voor hem ook nog te vroeg. Zijn vervanger tegen Vitesse was Jairo Riedewald. Kenny Tete, die in Warschau na zijn tweede gele kaart van het veld moest, is geschorst.



Bosz heeft de Braziliaanse nieuwkomer David Neres voor de eerste keer opgenomen in de wedstrijdselectie. De negentienjarige vleugelspeler werd afgelopen vrijdag in Amsterdam als aanwinst gepresenteerd. Hij zou tegen Legia Warschau zijn debuut kunnen maken in de Amsterdamse hoofdmacht.



Justin Kluivert en Matthijs de Ligt behoren niet tot de selectie van Ajax. Zij speelden dinsdag nog een wedstrijd met het elftal onder negentien jaar tegen Dinamo Kiev in de UEFA Youth League.