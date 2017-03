LIVE: Zlatan ontsnapt na elleboogstoot, Surman met rood naar de kant

Sterk begin voor Wüst op WK allround

14:13 Ireen Wüst is goed begonnen aan het WK allround in Hamar. De dertigjarige schaatsster reed op de 500 meter de tweede tijd (38,82 seconden). Alleen haar Japanse tegenstandster Miho Takagi was in de laatste rit aanzienlijk sneller: 38,15.