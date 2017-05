Liverpool blijft steken op gelijkspel

Kluivert en Klaassen opgetogen na bewogen middag

17:15 Justin Kluivert en aanvoerder Davy Klaassen verschenen in opperbeste stemming voor de camera van FOX Sports, nadat ze met Ajax zelf hadden gewonnen van Go Ahead en koploper Feyenoord onderuit was gegaan bij Excelsior. ,,Dit was een van de gekste middagen.''