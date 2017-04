Liverpool en City winnen, Clasie matchwinner

DVV-duel gestaakt na klap op veld: 'Hij ging K.O.'

18:28 NIJMEGEN - Het duel in de vierde klasse A van het zaterdagteam van DVV zaterdagmiddag bij Nijmegen is na een half uur gestaakt. Aanleiding was het geweld dat op het veld plaats vond, DVV-speler Thomas Baarslag werd tegen de grond geslagen.