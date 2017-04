Liverpool is Everton de baas in fraaie Merseyside-derby

Kort na de gelijkmaker van Pennington zette Philippe Coutinho de thuisclub opnieuw op voorsprong. Coutinho rondde een fraaie actie af met een krul over keeper Joel Robles. In de tweede helft tekende Divock Origi, ingevallen voor de aan zijn knie geblesseerd geraakte Mané, voor de 3-1.



Bij Everton bleef topschutter Romelu Lukaku, al goed voor 21 doelpunten, onzichtbaar. Lukaku was de afgelopen weken niet te stoppen, maar kwam op Anfield amper in het stuk voor.



Koeman koerst met zijn ploeg af op een Europees ticket en hij sprak de afgelopen weken zelfs de hoop uit op een plek in de top vier, wat een startbewijs voor de Champions League zou opleveren. Door de nederlaag bij Liverpool lijkt hij die ambitie te moeten laten varen.