'Liverpool moet Lallana een maand missen'

Supporters Vitesse boos om vuurwerkverbod bij laatste training

9:58 ARNHEM – De supportersvereniging van Vitesse betreurt het vuurwerkverbod bij de laatste training voor de derby van Gelderland. In het verleden zijn er nooit problemen geweest bij de Arnhemse club en daarom is er onbegrip voor de maatregel, die door de eredivisionist is genomen in samenspraak met de lokale overheid.