Liverpool zegt sorry en trekt interesse voor Van Dijk in

Volgens Southampton had Liverpool zonder toestemming van The Saints al gesprekken gevoerd met Virgil van Dijk. Daar was de clubleiding boos over. Die woede zou leiden tot een officiële klacht bij organisatie van de Premier League, zo meldde de BBC gisteren.

Liverpool laat vanavond in een statement weten dat het spijt heeft van de ontstane speculatie in de media, maar laat niet weten of er ook daadwerkelijk contact is geweest tussen de club en Van Dijk, zonder toestemming van Southampton. ,,We zeggen sorry tegen de eigenaar, het bestuur en de fans van Southampton over het misverstand rond Virgil van Dijk."