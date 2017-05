Liverpool zet goede stap richting Champions League

Max en Kimi knallen elkaar van de baan

14:19 De Grand Prix van Spanje is voor Max Verstappen op een nachtmerrie uitgelopen. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull kwam in de eerste bocht in aanraking met de Ferrari van Kimi Räikkönen. Met een kapotte wielophanging moest hij de strijd staken. Verstappen won vorig jaar de race in Spanje als jongste coureur aller tijden in de koningsklasse.