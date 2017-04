Luis Enrique tegen fans: Blijf zitten tot de laatste minuut

,,Jullie weten dat dit Barcelona in drie minuten nog drie keer kan scoren. Dus blijf vooral tot de 95ste minuut of nog langer op je plek'', zei Luis Enrique een dag voor het Champions Leagueduel met Juventus.



Heel wat fans misten begin vorige maand de bizarre ontknoping van de return tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Ze gingen vlak voor tijd bij een stand van 3-1 alvast naar huis, omdat ze dachten dat het voorbij was na de eerdere 4-0-nederlaag in Parijs. Dankzij twee doelpunten van Neymar en de 6-1 in de laatste seconden van de blessuretijd van Sergi Roberto bereikte Barcelona alsnog de kwartfinales.



De ploeg van Luis Enrique heeft woensdag opnieuw een mirakel nodig, na de 3-0-nederlaag vorige week in Turijn. ,,De situatie is vergelijkbaar met de vorige ronde tegen Paris Saint-Germain. Alleen nu hebben we geen vier doelpunten nodig, maar drie. Aangezien ik echter denk dat onze tegenstander ook kan scoren, zullen we er volgens mij wel vijf moeten maken om door te gaan. Maar dat kunnen wij ook.''



Javier Mascherano trainde vandaag weer voluit mee, nadat hij zaterdag het competitieduel met Real Sociedad had gemist vanwege een kuitblessure. Ook Arda Turan en Jérémy Mathieu stonden weer op het trainingsveld. Sergio Busquets ontbrak in Turijn vanwege een schorsing, maar keert morgen terug in het Catalaanse elftal.