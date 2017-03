Luis Enrique vertrekt bij Barcelona

ManCity laat Huddersfield Town half uurtje dromen van stunt

22:57 In het Engelse toernooi om de FA Cup heeft Manchester City alsnog afgerekend met Huddersfield Town. De ploeg van coach Pep Guardiola versloeg op eigen veld de nummer drie van de Championship (tweede profniveau) met 5-1. Half februari was het eerste duel nog in 0-0 geëindigd, waardoor een replay noodzakelijk was.