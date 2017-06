Luka Modric verdacht van meineed

Modric is een belangrijke getuige in een corruptiezaak tegen Zdravko Mamic. Een van de aantijgingen is dat hij geld uit de transfer in 2008 van Modric naar Tottenham Hotspur in eigen zak stak en niet in de clubkas. Modric legde op 13 juni voor de rechtbank een verklaring af over zijn aandeel in de transfer, maar hij zou daarna belangrijke details hebben gewijzigd. Volgens het Openbaar Ministerie in Osijek is daarmee zijn verklaring onder ede vals geweest.