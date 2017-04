Lyon in slotfase langs Besiktas

Olympique Lyon heeft ternauwernood Besiktas verslagen in het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League. Het duel begon een kleine drie kwartier later nadat ongeregeldheden op de tribunes, waar zo'n 20.000 Turkse fans Besiktas steunden, ertoe hadden geleid dat honderden toeschouwers het speelveld betraden.