Lyon op zijn hoede voor 'grote naam': Ajax lijkt wel een beetje op ons

Vorige week begon de heenwedstrijd van Lyon tegen Besiktas later vanwege massale rellen op de tribunes en een paar dagen later werd het uitduel met Bastia gestaakt omdat de Lyon-spelers werden aangevallen door fans van de thuisploeg. De return in Turkije mondde uiteindelijk uit in een slopende strafschoppenserie, waarin Lyon nipt de sterkste was.

Het waren voor Lyon dus enerverende dagen. ,,Het was een vreemde week'', sprak trainer Bruno Genesio vandaag tijdens een persconferentie met gevoel voor understatement. ,,Gisteren was al een stuk beter. Er was veel respect tussen de spelers onderling, maar ook van het Besiktas-publiek richting ons. Maar uiteindelijk hebben we ons doel bereikt, en dat was het belangrijkste.''