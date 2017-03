,,In het hele debat over maandagvoetbal hebben we nog niemand gehoord over het belang van de supporters. Niettemin vormen zij het hart van voetbal", liet een woordvoerder van de Belgische fans vanavond weten na een ledenvergadering. ,,Maandagvoetbal kan en mag er niet komen."

Met drie Belgische clubs in de achtste finales van de Europa League laaide de discussie over het invoeren van maandagavondvoetbal de voorbije weken weer op. De betrokken teams willen een extra rustdag, de tegenstanders vrezen minder toeschouwers en dus minder inkomsten. Volgens de Pro League is het echter mogelijk dat er dit seizoen nog wedstrijden op maandagavond gespeeld worden.