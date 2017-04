Madrileense derby in halve finale, Juventus treft Monaco

Real Madrid en stadgenoot Atlético treffen elkaar in de halve finales van de Champions League. Dat is het resultaat van de loting die vandaag in Nyon plaatsvond. In de andere halve finale staan AS Monaco en Juventus tegenover elkaar. Het duel tussen beide clubs uit Madrid is een herhaling van de finale van vorig jaar. Toen won Real Madrid na strafschoppen. De eerste duels worden gespeeld op 2 en 3 mei, de returns zijn op 9 en 10 mei.



De koppeling in de halve finales voorkwam dat beide Madrileense clubs elkaar voor de derde keer in vier jaar in de finale zouden kunnen treffen. Ook in 2014 ging de finale tussen Real en Atlético. Ook toen won de 'Koninklijke', na verlenging met 4-1. In de reguliere speeltijd leek Atlético na een doelpunt van Diego Godin lang op weg naar de winst, maar een rake kopbal van Sergio Ramos maakte een verlenging noodzakelijk. Daarin scoorden Gareth Bale, Marcelo en Cristiano Ronaldo.



Een jaar later troffen beide teams elkaar in de kwartfinales. Over twee duels was Real net sterker; een doelpunt van Javier Hernandez was beslissend. Vorig jaar zorgden doelpunten van Ramos en Yanninck Carrasco voor een 1-1-eindstand. In de verlenging werd niet gescoord, Real nam de penalty's beter.



AS Monaco en Juventus speelden in 2015 in de kwartfinales tegen elkaar. De Italianen wonnen thuis met 1-0, in het vorstendom bleef het 0-0.