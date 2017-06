Magistrale Nadal schrijft geschiedenis met tiende zege

Nadal nam vrijdag in de halve finale van Roland Garros revanche op de Oostenrijker. Ook Thiem kon geen set pakken tegen de Spanjaard, die in deze editie van Roland Garros de meeste games moest afstaan in de tweede ronde tegen Robin Haase (acht).



Met Wawrinka trof hij vanmiddag de winnaar van 2015 en de man die nog nooit een grandslamfinale verloor. De 32-jarige Zwitser won in 2014 de Australian Open en vorig jaar de US Open. Wawrinka kreeg echter geen grip op de krachtige topspinslagen van Nadal.



Na verlies van de eerste set ging de Zwitser wat meer risico's nemen, maar het haalde niets uit tegen de dominante Nadal, die vanuit alle hoeken van de baan toesloeg. Al in de tweede set keek Wawrinka moedeloos omhoog naar zijn coaches op de tribune. Nadal ging onverstoorbaar door en maakte in iets meer dan twee uur 'La Décima' vol.



Na de glansrijk gewonnen finale verloor Nadal het gevecht tegen de tranen. De 31-jarige Spanjaard kon zijn emoties even niet meer de baas blijven nadat hij voor de tiende keer Roland Garros had gewonnen. ,,Ongelooflijk om op zo'n manier 'La Décima' te pakken'', zei Nadal in hakkelend Frans op het Court Philippe Chatrier in Parijs. ,,Mijn Frans is normaal al niet zo goed en nu helemaal slecht, vanwege alle emoties.''



De tienvoudig winnaar van Roland Garros ging daarom verder in het Engels. ,,Het gevoel dat ik heb als ik hier in Parijs op de baan sta, valt niet te vergelijken met mijn gevoel bij andere toernooien. Dit is zonder twijfel het belangrijkste toernooi in mijn carrière. Nu heb ik hier weer gewonnen. Dat gevoel is niet te beschrijven. Bedankt allemaal'', zei Nadal, die op de tribunes grote vlaggen zag worden uitgerold met de tekst 'Bravo Rafa'.