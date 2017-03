Magpies, Seagulls en Terriërs zetten koers richting Walhalla

Hij kwam, hij zag en hij schrok zich kapot. Toen hij op acht dagen na precies één jaar geleden voor het eerste de kleedkamer van Newcastle United rondkeek, schudde hij eens flink met zijn hoofd. Rafa Benítez – de Spaanse trainer die bij clubs als Liverpool, Chelsea en Real Madrid werkte en landstitels, nationale bekers, een Champions League, een UEFA Cup, een Europa League en een WK voor clubteams won – was net ingevlogen om de dolende Magpies te behoeden voor degradatie.



Benitez schrok, en hoe. Niet zozeer van de faciliteiten van de club waar hij was beland – Newcastle is in alle opzichten nog altijd een van de grootste clubs van Engeland – maar wel van hoezeer de club in brand stond. Zwaar ontevreden spelers, fans die hun ploeg en het bestuur lieten vallen, media die woorden tekort kwamen om de malaise te beschrijven. Oh ja, en – last but not least – een plek onder de degradatiestreep. Ga er maar aan staan.