Man City beboet voor schenden dopingregels

De BBC meldt woensdag dat City in februari een boete kreeg van 35.000 pond, omgerekend ruim 40.000 euro. De reden achter de boete is nu bekendgemaakt.

Een speler van de 'Citizens' miste in september een dopingtest, omdat het hoteladres wat was opgegeven niet meer juist was. Daarnaast informeerde City de voetbalbond niet over een extra training voor de eerste selectie in juli.