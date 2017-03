Man City krijgt geldboete voor belagen van arbiter

Donnarumma (18) keept bij Nederland - Italië

0:05 Italië zal tegen het Nederlands elftal starten met Gianluigi Donnarumma in het doel. De achttienjarige keeper van AC Milan is door de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura aangewezen als doelman voor de oefeninterland met Oranje in de Amsterdam Arena. Doelman Gianluigi Buffon krijgt rust.