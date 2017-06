Manchester City en West Ham United voor oefenduel naar IJsland

De laatste jaren vliegen heel wat Europese voetbalclubs tijdens de voorbereiding de wereld over om voor veel geld oefenwedstrijden te spelen in Azië of Noord-Amerika. De Engelse clubs Manchester City en West Ham United hebben een nieuwe bestemming gevonden om tegen elkaar te oefenen. De ploegen uit de Premier League stappen begin augustus in het vliegtuig richting IJsland, waar ze elkaar op 4 augustus treffen in de hoofdstad Reykjavik.